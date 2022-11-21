Left Menu

BRIEF-Walt Disney Co. Appoints Robert Iger As CEO

IGER AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER * WALT DISNEY -IGER, WHO SPENT MORE THAN FOUR DECADES AT COMPANY, INCLUDING 15 YEARS AS ITS CEO, HAS AGREED TO SERVE AS DISNEY'S CEO FOR TWO YEARS * IGER SUCCEEDS BOB CHAPEK, WHO HAS STEPPED DOWN FROM HIS POSITION AS CEO * WALT DISNEY - POSITION OF CHAIRMAN OF BOARD REMAINS UNCHANGED, WITH MS.

Reuters | Updated: 21-11-2022 08:24 IST | Created: 21-11-2022 08:24 IST
BRIEF-Walt Disney Co. Appoints Robert Iger As CEO

Walt Disney Co: * THE WALT DISNEY COMPANY BOARD OF DIRECTORS APPOINTS ROBERT A. IGER AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* WALT DISNEY -IGER, WHO SPENT MORE THAN FOUR DECADES AT COMPANY, INCLUDING 15 YEARS AS ITS CEO, HAS AGREED TO SERVE AS DISNEY'S CEO FOR TWO YEARS * IGER SUCCEEDS BOB CHAPEK, WHO HAS STEPPED DOWN FROM HIS POSITION AS CEO

* WALT DISNEY - POSITION OF CHAIRMAN OF BOARD REMAINS UNCHANGED, WITH MS. ARNOLD SERVING IN THAT CAPACITY * IGER AGREED TO SERVE AS DISNEY'S CEO FOR TWO YEARS WITH MANDATE TO WORK CLOSELY WITH BOARD IN DEVELOPING SUCCESSOR TO LEAD CO Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
Powerful explosions rock Ukraine's Zaporizhzhia nuclear plant: IAEA

Powerful explosions rock Ukraine's Zaporizhzhia nuclear plant: IAEA

 Austria
2
Health News Roundup: COVID variants BQ.1/BQ.1.1 make up nearly half of U.S. cases - CDC; Canadian hospitals, strapped for staff, strain with sick children and more

Health News Roundup: COVID variants BQ.1/BQ.1.1 make up nearly half of U.S. ...

 Global
3
You walked with those who opposed Narmada dam: PM Modi on Narmada Bachao Andolan activist Medha Patkar joining Rahul Gandhi-led Bharat Jodo Yatra.

You walked with those who opposed Narmada dam: PM Modi on Narmada Bachao And...

 India
4
EPFO adds 16.82 lakh net subscribers in September

EPFO adds 16.82 lakh net subscribers in September

 India

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Domestic palace politics undermining G7 response to global crises

EU rural digitalisation push must support farmers in crisis

Iran protests a microcosm of corruption-fueled discontent in wider region

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2022