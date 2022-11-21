BRIEF-Walt Disney Co. Appoints Robert Iger As CEO
IGER AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER * WALT DISNEY -IGER, WHO SPENT MORE THAN FOUR DECADES AT COMPANY, INCLUDING 15 YEARS AS ITS CEO, HAS AGREED TO SERVE AS DISNEY'S CEO FOR TWO YEARS * IGER SUCCEEDS BOB CHAPEK, WHO HAS STEPPED DOWN FROM HIS POSITION AS CEO * WALT DISNEY - POSITION OF CHAIRMAN OF BOARD REMAINS UNCHANGED, WITH MS.
Walt Disney Co: * THE WALT DISNEY COMPANY BOARD OF DIRECTORS APPOINTS ROBERT A. IGER AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER
* WALT DISNEY -IGER, WHO SPENT MORE THAN FOUR DECADES AT COMPANY, INCLUDING 15 YEARS AS ITS CEO, HAS AGREED TO SERVE AS DISNEY'S CEO FOR TWO YEARS * IGER SUCCEEDS BOB CHAPEK, WHO HAS STEPPED DOWN FROM HIS POSITION AS CEO
* WALT DISNEY - POSITION OF CHAIRMAN OF BOARD REMAINS UNCHANGED, WITH MS. ARNOLD SERVING IN THAT CAPACITY * IGER AGREED TO SERVE AS DISNEY'S CEO FOR TWO YEARS WITH MANDATE TO WORK CLOSELY WITH BOARD IN DEVELOPING SUCCESSOR TO LEAD CO Source text for Eikon: Further company coverage:
(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)
- READ MORE ON:
- WALT DISNEY