India's GCCs: Unleashing Potential for Multinationals
Dhruva Advisors unveils a report offering guidance for multinationals establishing Global Capability Centres in India. It details the GCC lifecycle, investment, compliance, and talent strategies, highlighting India as a strategic hub. With digital transformation and sustainability at the forefront, the GCC ecosystem is redefining global business landscapes.
Dhruva Advisors, a prominent tax and regulatory consulting firm in India, recently published an enlightening report titled "Global Capability Centres: A Step-by-Step Guide for Multinationals in India." This comprehensive guide serves as an essential resource for multinational enterprises aiming to establish or amplify their Global Capability Centres (GCCs) within India.
The report intricately explores the GCC lifecycle, from key investment and location decisions to legal structuring, compliance, talent acquisition, and repatriation strategies. It offers crucial insights into India's GCC landscape, which currently houses over 1,700 centres and generates significant revenue, a figure expected to double by 2030.
Dhruva's report underscores the transformative shift from transactional to capability-driven GCCs, emphasizing digital innovation and sustainability. Commenting on the report, CEO Dinesh Kanabar highlighted the evolution from cost to capability arbitrage, positioning India as a strategic partner in global transformations. Designed for global business leaders across various sectors, the report is a blueprint for sustainable success.
