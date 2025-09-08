Navarro's 'Blood Money' Critique Raises US-India Trade Tensions
Peter Navarro, a trade advisor to Donald Trump, criticized India's purchase of Russian oil, calling it 'blood money.' Navarro's comments have strained US-India relations, following increased tariffs on Indian goods. India's defense is based on national interests and market conditions amid Western sanctions on Russia.
In a controversial move, Donald Trump's trade advisor, Peter Navarro, has described India's procurement of Russian oil as 'blood money.' His remarks come amid escalating tensions in US-India trade relations.
Navarro criticized India for its increased purchase of Russian oil, particularly after the Ukraine conflict, alleging that it contributes to Russia's war machine. His statements follow a US decision to double tariffs on Indian goods, exacerbating frictions between the two nations.
India, defending its position, insists that its energy moves are dictated by national interests and market trends. As Western sanctions on Russia persist, India turned to discounted Russian oil, igniting debates over its implications on diplomacy and international trade patterns.
(With inputs from agencies.)
