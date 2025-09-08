Left Menu

Navarro's 'Blood Money' Critique Raises US-India Trade Tensions

Peter Navarro, a trade advisor to Donald Trump, criticized India's purchase of Russian oil, calling it 'blood money.' Navarro's comments have strained US-India relations, following increased tariffs on Indian goods. India's defense is based on national interests and market conditions amid Western sanctions on Russia.

Devdiscourse News Desk | Newyork | Updated: 08-09-2025 19:11 IST | Created: 08-09-2025 19:11 IST
Navarro's 'Blood Money' Critique Raises US-India Trade Tensions
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.

In a controversial move, Donald Trump's trade advisor, Peter Navarro, has described India's procurement of Russian oil as 'blood money.' His remarks come amid escalating tensions in US-India trade relations.

Navarro criticized India for its increased purchase of Russian oil, particularly after the Ukraine conflict, alleging that it contributes to Russia's war machine. His statements follow a US decision to double tariffs on Indian goods, exacerbating frictions between the two nations.

India, defending its position, insists that its energy moves are dictated by national interests and market trends. As Western sanctions on Russia persist, India turned to discounted Russian oil, igniting debates over its implications on diplomacy and international trade patterns.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Daring Gold Heist at Red Fort: Mastermind and Accomplices Nabbed

Daring Gold Heist at Red Fort: Mastermind and Accomplices Nabbed

 India
2
BRICS itself can set an example by reviewing trade flows among its member states: Jaishankar.

BRICS itself can set an example by reviewing trade flows among its member st...

 India
3
Detention of Mehraj Malik Sparks Political Uproar in J&K

Detention of Mehraj Malik Sparks Political Uproar in J&K

 India
4
Wall Street Eyes Fed Rate Cuts After Weak Jobs Report

Wall Street Eyes Fed Rate Cuts After Weak Jobs Report

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Bangladesh’s Refugee Island Experiment Leaves Rohingya Worse Off, Report Shows

Global Study Warns: Sub-Saharan Africa Hosts 75% of World’s Extremely Poor Children

Senegal experiment finds tax officials more effective than data-driven algorithms

When Poverty Maps Fail: Machine Learning Overpredicts Rural Welfare, Study Warns

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2025