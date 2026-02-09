Left Menu

India Diversifies Crude Oil Sources Amid US-Russia Controversy

India is safeguarding its national interests by maintaining diverse sources for crude oil procurement despite US claims about halting Russian imports. Foreign Secretary Vikram Misri emphasized that availability, pricing, and supply reliability are key, dismissing reliance on a single source to ensure consumer protection and market stability.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 09-02-2026 21:17 IST | Created: 09-02-2026 21:17 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  Country:
  • India

India has made clear its intention to maintain a diverse range of crude oil suppliers, ensuring stability in its energy supply chain amidst a global controversy surrounding its imports from Russia. Foreign Secretary Vikram Misri underscored national interests as the guiding force behind this strategy.

Speaking at a press conference, Misri stated that India's procurement strategy focuses on adequate availability, fair pricing, and reliable supply. He pointedly noted that India does not rely on any single source, emphasizing the necessity of a varied procurement mix in response to changing market conditions.

This stance comes on the heels of US President Donald Trump's announcement that New Delhi agreed to stop importing Russian oil, a claim that India has strategically sidestepped by reiterating its commitment to consumer interests and global energy market stability.

