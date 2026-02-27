Left Menu

Trade Tensions Rise: Colombia and Ecuador in Tariff Tug-of-War

Colombia's commerce minister proposes increasing tariffs on certain Ecuadorean goods amid escalating trade tensions. The move follows Ecuador's announcement to raise tariffs on Colombian imports, citing cooperation issues in drug trafficking efforts along their shared border, a claim Colombia disputes.

Devdiscourse News Desk | Bogota | Updated: 27-02-2026 19:56 IST | Created: 27-02-2026 19:56 IST
Trade Tensions Rise: Colombia and Ecuador in Tariff Tug-of-War
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
  • Colombia

The trade conflict between Colombia and Ecuador is intensifying as Colombia's commerce minister, Diana Marcela Morales, has proposed a significant tariff increase on Ecuadorean goods. This move comes as a response to Ecuador's earlier decision to raise tariffs on Colombian imports to 50%, effective March 1.

Ecuador justified its tariff hike by accusing Colombia of inadequate cooperation in combating drug trafficking along their shared border – an allegation that Colombia firmly denies. The trade tensions between the two South American neighbors threaten to disrupt economic relations if unresolved.

Both countries are now embroiled in a tariff tug-of-war as they seek leverage in resolving their broader geopolitical and economic disputes, with potential implications for regional trade dynamics.

(With inputs from agencies.)

