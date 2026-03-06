Left Menu

Ukraine Warns Against Hungary Travel Amid Tensions

Ukraine's Foreign Ministry strongly advises against travel to Hungary due to safety concerns following actions by Hungarian authorities. The ministry further cautioned businesses about potential risks in Hungary after an incident involving Ukrainian state bank employees. Alternative transit routes are recommended to avoid Hungarian territory.

Kyiv | Updated: 06-03-2026 15:31 IST
Ukraine Warns Against Hungary Travel Amid Tensions
  • Ukraine

Ukraine's Foreign Ministry has issued a travel advisory warning its citizens against visiting Hungary, citing safety concerns over arbitrary actions by Hungarian authorities.

The ministry also urged Ukrainian and European businesses to consider the risks of operating in Hungary after Kyiv accused Budapest of detaining seven state bank employees involved in moving substantial cash and gold assets.

In an official statement, the ministry recommended prioritizing alternative transit routes that steer clear of Hungarian territory.

(With inputs from agencies.)

