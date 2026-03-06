United Airlines CEO Talks Fuel Prices, Demand, and Middle East Evacuations
United Airlines CEO Scott Kirby addressed the impact of rising jet fuel prices on the company's first-quarter results. He asserted that travel demand remains strong. Additionally, United Airlines is in discussions with the Trump administration about potential charter flights to evacuate citizens from the Middle East.
United Airlines Holdings Inc. is facing a 'meaningful' impact on its first-quarter financial results due to a spike in jet fuel prices, according to CEO Scott Kirby in a CNBC interview. Despite the increase in fuel costs, Kirby noted that travel demand 'has not taken even a tiny step back.'
The CEO also revealed negotiations with the Trump administration for potential charter flights aimed at evacuating U.S. citizens from the Middle East. This development comes amid heightened geopolitical tensions, potentially offering United Airlines opportunities for specialized charter operations.
While addressing these pressing issues, Kirby seemed optimistic about United Airlines' ability to adapt to these challenges, stressing continued high demand for air travel services despite fluctuating operational costs.
(With inputs from agencies.)
