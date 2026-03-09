Muscat Airport Denies Restricting Private Jet Flights Amid Regional Crisis
Muscat International Airport has denied sending a message that asked private jets to avoid additional flights, prioritizing government and commercial traffic during the U.S.-Israeli military campaign against Iran. The misunderstanding has caused confusion for travelers as private jets become a preferred mode of evacuation.
Muscat International Airport clarified on Monday that it did not issue a directive asking private jet operators to limit flights to prioritize governmental and commercial flights.
Reportedly, a message circulated among charter executives, featuring the Oman Airport logo, requested airlines cancel off-schedule slots. Muscat Airport, however, assured continued support for private jets and business aviation, dismissing the message as unauthorized.
The need for clarification arose amidst the chaos following the U.S.-Israeli military campaign against Iran, leading to widespread flight cancellations across the Middle East. Closed regional airspace has pushed travelers to seek private jets, despite soaring prices.
