KOLKATA-BULLION-CLOSING Kolkata, Aug. 31 (PTI)SILVER RDY 47,100.00(47,200.00) PER KGGOLD(24-carat) RDY 39,120.00(39,095.00) PER 10 GRAMSGOLD(22-carat) RDY 37,115.00(37,090.00) PER 10 GRAMS--PTISAM SAM

