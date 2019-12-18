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BRIEF-Legend Holdings Corp Says Liu Chuanzhi To Retire As Chairman

  • Reuters
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  • Updated: 18-12-2019 16:21 IST
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  • Created: 18-12-2019 16:21 IST
BRIEF-Legend Holdings Corp Says Liu Chuanzhi To Retire As Chairman

Legend Holdings Corp: * LIU CHUANZHI TO RETIRE AS CHAIRMAN

* ELECTED NING MIN, AN EXECUTIVE DIRECTOR, AS SUCCESSOR OF CHAIRMAN OF SECOND SESSION OF BOARD * APPOINTS LI PENG AS AN EXECUTIVE DIRECTOR

* ZHU LINAN WILL BE REDESIGNATED FROM AN EXECUTIVE DIRECTOR TO A NON-EXECUTIVE DIRECTOR * ZHU LINAN WILL CEASE TO SERVE AS PRESIDENT OF COMPANY WITH EFFECT FROM JANUARY 1, 2020

* APPOINTS YIN JIAN'AN AS AN INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR * ZHAO JOHN HUAN WILL BE REDESIGNATED FROM AN EXECUTIVE DIRECTOR TO A NON-EXECUTIVE DIRECTOR OF COMPANY

* BOARD HAS RESOLVED APPOINTMENT OF LI PENG AS PRESIDENT * ZHAO JOHN HUAN WILL CEASE TO SERVE AS AN EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF COMPANY WITH EFFECT FROM JANUARY 1, 2020

* LIU CHUANZHI TO ALSO RESIGN AS EXECUTIVE DIRECTOR * BOARD TO HONOR LIU CHUANZHI WITH HONORARY CHAIRMAN TITLE

* ENTERED INTO A CONSULTANCY AGREEMENT WITH LIU CHUANZHI TO ENGAGE HIM AS A SENIOR ADVISOR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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