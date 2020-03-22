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BRIEF-Delta Air Lines Says Delta's ED Bastian, Other CEOs Request Congressional Action To Save U.S. Aviation Jobs

  • Reuters
  • |
  • Updated: 22-03-2020 01:30 IST
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  • Created: 22-03-2020 01:30 IST
BRIEF-Delta Air Lines Says Delta's ED Bastian, Other CEOs Request Congressional Action To Save U.S. Aviation Jobs

Delta Air Lines Inc: * DELTA AIR LINES INC SAYS DELTA'S ED BASTIAN, OTHER CEOS REQUEST CONGRESSIONAL ACTION TO SAVE U.S. AVIATION JOBS

* DELTA AIR LINES SAYS MAJOR U.S. AIRLINES' LETTER TO CONGRESS REQUESTS CONGRESS TO MOVE EXPEDITIOUSLY TO PASS BIPARTISAN PROPOSAL * DELTA AIR LINES- LETTER REQUESTS THAT PROPOSAL INCLUDES COMBINATION OF WORKER PAYROLL PROTECTION GRANTS, LOANS, LOAN GUARANTEES, TAX MEASURES

* DELTA AIR LINES INC- MAJOR U.S. AIRLINES' LETTER TO CONGRESS SAYS "WORKER PAYROLL PROTECTION GRANTS ARE CRITICAL TO SAVING JOBS OF EMPLOYEES" * DELTA AIR LINES-IF WORKER PAYROLL PROTECTION GRANTS ARE ENACTED, EQUALING AT LEAST $29 BILLION, PARTICIPATING COS WON'T FURLOUGH EMPLOYEES THROUGH AUG 31

* DELTA-IF LOANS, LOAN GUARANTEES ARE ENACTED, EQUALING AT LEAST $29 BILLION, PARTICIPATING COS COMMIT TO ELIMINATING STOCK BUYBACKS OVER LIFE OF LOANS Source text for Eikon: Further company coverage:

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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