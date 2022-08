SCOREBOARD OF 5TH T20I: INDIA VS WEST INDIES

Scoreboard of the fifth T20 International between India and West Indies here on Sunday.

Scoreboard India Ishan Kishan c Pooran b Dominic Drakes 11 Shreyas Iyer c&b Holder 64 Deepak Hooda c Shamarh Brooks b Hayden Walsh 38 Sanju Samson b Odean Smith 15 Hardik Pandya run out 28 Dinesh Karthik lbw Odean Smith 12 Axar Patel c Pooran b Odean Smith 9 Kuldeep Yadav not out 0 Avesh Khan not out 1 Extras (w-7, nb-3) 10 Total (For 7 wkts, 20 Overs) 188 Fall of Wickets: 1-38, 2-114, 3-122, 4-142, 5-158, 6-181, 7-187 Bowling: Jason Holder 4-0-38-1, Obed McCoy 2-0-27-0, Dominic Drakes 3-0-24-1, Keemo Paul 2-0-24-0, Hayden Walsh 4-0-33-1, Odean Smith 4-0-33-3, Rovman Powell 1-0-9-0.

West Indies Jason Holder b Axar 0 Shamarh Brooks st Karthik b Axar 13 Devon Thomas b Axar 10 Shimron Hetmyer c Shreyas Iyer b Ravi Bishnoi 56 Nicholas Pooran lbw Kuldeep Yadav 3 Rovman Powell lbw Ravi Bishnoi 9 Keemo Paul lbw Ravi Bishnoi 0 Dominic Drakes b Kuldeep Yadav 1 Odean Smith c Hardik Pandya b Kuldeep Yadav 0 Hayden Walsh not out 0 Obed McCoy c Deepak Hooda b Ravi Bishnoi 0 Extras (w-8) 8 Total (All out in 15.4 Overs) 100 Fall of Wickets: 1-0, 2-24, 3-33, 4-50, 5-83, 6-88, 7-89, 8-89, 9-100 Bowling: Axar Patel 3-1-15-3, Arshdeep Singh 2-0-18-0, Avesh Khan 2-0-20-0, Hardik Pandya 2-0-19-0, Kuldeep Yadav 4-1-12-3, Ravi Bishnoi 2.4-0-16-0.

