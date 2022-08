Education Excellence Awards 2022 by Kiteskraft Productions

Chandigarh, Punjab, India – Business Wire India Education Excellence Awards 2022 was organized by Kiteskraft Productions on August 6th, 2022. The Conference was graced by the amazing Speakers Dr. C. Shalini, Dr. Archana Ainapure, Prof Sanjeeb Pal, Ms. FaiziKhan and Mr. Khalid Wani. It was an amazing session recognizing all the award winners at Education Excellence Awards 2022. Team Kiteskraft congratulates all the deserving ones and wish them lot of success in their future Endeavors.

Kiteskraft Productions took this opportunity to bring together leaders from the education industry and assists in building a strong community. The award aims to recognize excellence in the education industry and felicitated individuals and organizations for their exceptional contributions and services to the industry, by rewarding those who have played a significant role in increasing the efficiency as well as performance of the industry as a whole.

Award Winner List – Education Excellence Awards 2022 • Dr. JOHN SAMUEL KENNEDY • Dr. Preeti Padmanabhan • Janvi Nitin Gavandalkar • Dr. TAN KWAN HONG (Tan Kwan Hong &Associates ) • Dr. Sandeep Kataria • RAVIAN LIFE SCIENCE PVT. LTD • Vikas Arora • SujinOommen Philip • Dr. SANIPINA JAYALAKSHMI RAO • Dr. SANIPINA JAYALAKSHMI RAO • Dr. Chandrashekhar SitaramjiKhumbare • Dr. BUSHRA FIZA • Deepak Rana • Guneet Kaur • Gayathri R • Dr. Sandip Gun • Dr. James Morely • Dr. Samarendra Nath Panda • MAHFUJ ALAM • Arzoo Vijay Kumar Kale • Dr. Deepa Sundareswaran • Poonam Madhukar Patil • LKR GLOBAL SCHOOL • Central Academy Education Society, Ajmer • Shilpa Khandelwal • Dr. Gyanendra Singh ( PhD ) • Devasheesh Pant • Dr. Srividhya Srinivasan • Dr. Kartavi Bhatt • Dr. ASHISH KUMAR RAI • ABID ALI KHAN • Sardana Education Consultancy Pvt Ltd • JAYOTI VIDYAPEETH WOMEN'S UNIVERSITY, JAIPUR • Akhtar Fazel • Prof. (Dr.) Raj Mishra • Dr. Jaseela Jayaprakash • M PRAHALLADA • SANJAY HAZRA • Dr. Kaushik Prakash • Dr. Ashaq Hussain Nengroo • Abhishek Singh • Arun Karthick • Bhup Singh Gaur • Prof. (Dr.) Sukanta Kumar Baral • Kids World Education Consultant • Jasmeet Arora • Dr. C Shalini • Dr. Subhash M Vadgule • Dr. S. Arun Karthik • Prof. Pradipta Kumar Mishra • MSN EM HIGH SCHOOL • P. SARAVANAN • Saroja Kumar Singh • Dr. Jayendra Narang • Dr. Shoukat Ara • Vedant Parashar • Gargi Ghosh Kansabanik • Tushar Saluja • S. Priyadharshini • Dr. S.S. ONYX NATHANAEL NIRMAL RAJ (Assistant Professor and Research Supervisor, Vels University, Pallavaram, Chennai) • Rinku Bose • N. Venkata Naga Jyothi • Dr. Kandarpa Kanti Hajra • Dr. Dilip Nath • Dr. Shiddappa Shivappa Bhoomannavar • Dr. Preeti Bhadoriya • Dr. Satyanaarayana Naupada • Shankar Kumar • Dr. P EBBY DARNEY • Dr. A ANTONIDOSS • Krishnadeo Roy • Dr. SUBHABRATA GHOSH ( Assistant Professor of Zoology, University of Kalyani ) • Dr. AneetBedi • P. Suguna • VARDHMAN INTERNATIONAL SCHOOL • Rajeev Gandhi College of Management Studies, Ghansoli, Navi Mumbai • PRAKASH SHIVRAM KHOCHIKAR • Prof. Ashish Kumar • Prof. Dr. Hariharan Ramakrishnan • SANTHI.C • Prof. Dr. TANIA GUPTA • Dr. Rajeev Ranjan • Dr. SANJEEV KUMAR TYAGI • VINAY KUMAR HEGDE • DR. RASHMI GAUTAM • Dr. Sanjeev S Tonni • Ascent International School • Sister Nivedita University • Yusaf.I • Harpreet Kaur Chana • Dr. NAVPRABHAKAR LAL GOSWAMI • Dr. Abdul Nasir • Mrs. Mitali Mukherjee • Syed Ahad Hussain • Catking Educare • Yash Pal • Tavikumar SP • Dr. Ghanshyam Thakur • The Millennium School, Bathinda • Dr. Vishal Mehrotra ( Organizing Chairman ) National OMR Consortium Season II • Shantha Karnic • Dr. ROBERT BELLARMIN V • Dr. Laxmi Rani • ABDUS SAMAD • Prof. Meena Bardia • Kidz Kingdom Preschool and Activity Center • Sheetal Jethy • Dr. Heena Tabassum • Dr. J. Nagaraj • DAV Centenary Public School, Tohana • Mewar University, Chittorgarh • Jitendra Vaswani • Prof. Dr. Sarvottam Dixit • ARENA ANIMATION FC ROAD PUNE CAMPUS (Director Nikhil Halli) • Dr Rajesh Kumar Phor • Poonam Gulati • Yogesh Vishnu Kauthankar • Abhishyant Mehta • N JOHN SUKUMAR • Chandrasekhara Sarma (RS Research Center) • Dr. Vandana S. Daulatabad • Dr. Yogesh Prasad • Vidya Mathews • ARADHANA BOSE (Aradhana Bose Institute) • KanduriPrameela • Leap Kidz Playschool • Mohammed Shihab P S • Shivanand Bande • Dr. M JAHIR PASHA • CBA INFOTECH, GURDASPUR • Sanchita Banerjee • Godson Public School • APEX INSTITUTE • Dr. M Sunil Kumar • Anand ManajiTambe • Fatima Sattar • Prof. Laxmi Shankar Awasthi • The Shikshiyan School • The Shikshiyan School • Pharm Dart Consulting Pvt Ltd • Dr. Basant Kumar Verma • Ram Rajeev Kumar • R Beena Pillai (ShishuVihar High School) • Siddharth Kumar Dixit • Dr. P. KALAISELVI • Prof. Khuraijam Mohon Singh • BANDI SMART ED TECH PVT LTD • Equitas Gurukul Group of Schools • AARTI SUJIT SURWADE • Dr. SURENDRA KAPOOR • Dr. Atul Arthur • Dr. BhargabjyotiSaikia • Avinash Singh • Dr. DHRUV ARORA • Dr. Bhavana Arthur • Regency Public School • Inmakes Infotech Pvt Ltd • Dr. Jagmohan Singh Negi • Dr. LAKSHMI V • Prof. Dr. Nirmal Kumar, J I • Angelene Nesta Vaz A • ARNAV NIGAM • Surya Basara School • MANCHUKONDA FOUNDATION • Dr. ElavenilPaneerselvam • Jawahar Art's Science & Commerce College, Anadur, Dist- Osmanabad (MS) • Seth AnandramJaipuria School, Nanpara • Dr. SatyabrataBhanja • Lotus Lap Public Schools, Dilsukhnagar Hyderabad • OMVEER SHARMA • Nidhi Nitin Kambli • Dr. Manasi Milind Wakankar • Poonam Singh • MAHIUDDIN ZIAUL HOQUE • Mrs. Namrata Abhaysingh Gaur • R. R. Public School • Chandni Aggarwal • Sanjay Prabhakar Saitwal • Dilip Kanwaria • N VISWACHANDAN REDDY • R. K. Meena Devi • Dr. Rakesh Kumar Verma • Dr. Ripon Bhattacharjee, Associate Professor, Department of Law, University of Engineering and Management, Kolkata • Prof. K PRABHU SAHAI • S PRASANTH • Sonika Dogra Babbar • Dr. Swati Srivastava • Hari Priya P • Sonali Dawar • Sagar Jagtap • Zas Learning Solutions • Sameera V. K • Parshotam Bhatti ( Vishwas Groups ) • Dr. Yaser Qureshi • CBCE SKILL DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED • Dr. JAGADEESHWARAN A.

• Shine for India English Medium School, Ghutas • Manoj Kumar Bairwa • Archana Kekre • Dr. AMITABH SATSANGI • Dr. V. Sasikala • Krishan Raghav • Bai Navajbai TATA English Medium School • Vivekananda Memorial Educational Institute • G Sudha Elizabath • Dr. Rohit Kumar • Dr. Preeti Gaur • Subhadra Sahoo • Sanjeev Singh • Dr. Ashok Kumar Sonkar • Sumon Acharjee • Nisha Balani • Mona Mulchandani • Dr. Mathew Joseph • ALOKE KUMAR MITRA • Chaitra Ravi • DARSSHAN PRAJAPATI • Mr. Ankit Paul • Sudarshan Sabat • Nikhil Rajesh Narode • Dr. Pankaj Kumar BhavraoNimbalkar (Nootan Medical College & Research Centre, Visnagar) • Roshni Paramedical Institution • Dr. Neelam Daware • ROCKFORD CONVENT HIGH SCHOOL • Dr. Vijay Vitore • Mr. Paramjeet Singh • Dr. N Satish Reddy • Aditya Engineering College • ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING • ADITYA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY • Aditya Pharmacy College • ADITYA COLLEGE OF PHARMACY • K. SATHISH • Principal Prof. Dr. Mrs. Ajay Sareen (Hans Raj MahilaMaha Vidyalaya, Jalandhar) • NORTH CAMPUS INTERNATIONAL SCHOOL • Imperial International School Najibabad

