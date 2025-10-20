India Illuminated: Diwali Celebrations Embrace Tradition and Modernity
Diwali celebrations lit up India, with vibrant decorations, green firecrackers, and traditional rituals. Prime Minister Modi celebrated with naval personnel. Delhi battled air quality issues, while local leaders emphasized eco-friendly festivities. Across states, from Rajasthan to Tamil Nadu, communities celebrated amidst unique customs, environmental regulations, and moments of unity.
India
- India
Buildings across India shimmered with lights and homes glowed with earthen lamps as people nationwide gathered at temples to celebrate Diwali with grandeur on Monday.
In Delhi, eco-friendly 'green crackers' lit up the skies post-Supreme Court approval, despite rising air quality concerns. Prime Minister Narendra Modi joined naval forces on INS Vikrant, sharing festive greetings and partaking in maritime and aerial displays.
Various states showcased diverse celebrations, balancing cultural significance and environmental consciousness, while political figures extended Diwali best wishes. The festival spotlighted India's unique blend of tradition, regulation, and communal unity.
(With inputs from agencies.)
