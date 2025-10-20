Left Menu

India Illuminated: Diwali Celebrations Embrace Tradition and Modernity

Diwali celebrations lit up India, with vibrant decorations, green firecrackers, and traditional rituals. Prime Minister Modi celebrated with naval personnel. Delhi battled air quality issues, while local leaders emphasized eco-friendly festivities. Across states, from Rajasthan to Tamil Nadu, communities celebrated amidst unique customs, environmental regulations, and moments of unity.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 20-10-2025 20:48 IST | Created: 20-10-2025 20:48 IST
This image is AI-generated and does not depict any real-life event or location. It is a fictional representation created for illustrative purposes only.
Buildings across India shimmered with lights and homes glowed with earthen lamps as people nationwide gathered at temples to celebrate Diwali with grandeur on Monday.

In Delhi, eco-friendly 'green crackers' lit up the skies post-Supreme Court approval, despite rising air quality concerns. Prime Minister Narendra Modi joined naval forces on INS Vikrant, sharing festive greetings and partaking in maritime and aerial displays.

Various states showcased diverse celebrations, balancing cultural significance and environmental consciousness, while political figures extended Diwali best wishes. The festival spotlighted India's unique blend of tradition, regulation, and communal unity.

(With inputs from agencies.)

