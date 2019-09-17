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BRIEF-Amazon.com Says Introduces Amazon Music HD, Available In U.S., UK, Germany, And Japan

Reuters Washington DC
Updated: 17-09-2019 19:26 IST
BRIEF-Amazon.com Says Introduces Amazon Music HD, Available In U.S., UK, Germany, And Japan

Image Credit: Flickr

Amazon.com Inc: * AMAZON.COM INC SAYS IT INTRODUCES HIGHEST QUALITY AUDIO FOR STREAMING WITH AMAZON MUSIC HD, AVAILABLE IN US, UK, GERMANY, AND JAPAN

* AMAZON.COM SAYS AMAZON MUSIC HD SUBSCRIPTIONS START AT $12.99/MONTH FOR NEW SUBSCRIBERS * AMAZON.COM SAYS CURRENT SUBSCRIBERS TO AMAZON MUSIC PAY $5/MONTH PLUS THEIR REGULAR PLAN FEE FOR AMAZON MUSIC HD Source text for Eikon: Further company coverage:

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