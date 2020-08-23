BRIEF-Saudi Aramco Establishes Integrated Corporate Development Organization To Optimize Portfolio

BRIEF-Saudi Aramco Establishes Integrated Corporate Development Organization To Optimize PortfolioReuters | Updated: 23-08-2020 18:17 IST | Created: 23-08-2020 18:15 IST
SAUDI ARABIAN OIL CO:
* ARAMCO ANNOUNCES CORPORATE DEVELOPMENT ORGANIZATION
* ANNOUNCED ESTABLISHMENT OF AN INTEGRATED CORPORATE DEVELOPMENT ORGANIZATION TO OPTIMIZE COMPANY'S PORTFOLIO
* CORPORATE DEVELOPMENT IS MANDATED TO CREATE VALUE, ASSESS EXISTING ASSETS
* ORGANIZATION WILL SUPPORT RAPID AND EFFECTIVE DECISION-MAKING ON THE COMPANY'S PORTFOLIO AND CORPORATE DEVELOPMENT ACTIVITIES
* ORGANIZATION WILL BE LED BY SENIOR VICE PRESIDENT ABDULAZIZ M. AL-GUDAIMI
* ORGANIZATION WILL BECOME OPERATIONAL STARTING SEPTEMBER 13, 2020
* CORPORATE DEVELOPMENT IS MANDATED TO SECURE GREATER ACCESS TO GROWTH MARKETS AND TECHNOLOGIES THROUGH PORTFOLIO OPTIMIZATION AND STRATEGIC ALIGNMENT Further company coverage: