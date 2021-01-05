Mumbai, Jan 5 (PTI) BULLION CLOSING

Mumbai, Jan 5 (PTI) BULLION CLOSINGPTI | New Delhi | Updated: 05-01-2021 17:51 IST | Created: 05-01-2021 17:51 IST
BULLION CLOSING (INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL CHARGES ) SILVER SPOT (IN RS PER KILO ) : 69506.00 STANDARD GOLD (99.5) : 51445.00 PURE GOLD (99.9) : 51652.00 (NOTE : SOURCE THE BOMBAY BULLION COMMITTEE) FOR AFP: ( INCLUSIVE OF OCTROI AND LOCAL TAXES)LONDON 05011730 (DATE&TIME)SILVER SPOT (IN RS PER KILO ) : 69506.00 STANDARD GOLD (99.5) : 51445.00 PURE GOLD (99.9) : 51652.00 PTI MUM SVC RUJRUJ