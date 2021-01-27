BRIEF-AstraZeneca Says Working With Supply Partners To Optimise Vaccine Production

BRIEF-AstraZeneca Says Working With Supply Partners To Optimise Vaccine ProductionReuters | Updated: 27-01-2021 16:13 IST | Created: 27-01-2021 16:05 IST
AstraZeneca PLC: * ASTRAZENECA - "WE UNDERSTAND AND SHARE IN THE FRUSTRATION THAT INITIAL SUPPLY VOLUMES OF OUR VACCINE DELIVERED TO THE EUROPEAN UNION WILL BE LOWER THAN FORECAST."
* ASTRAZENECA - CONTINUE TO WORK WITH OUR SUPPLY PARTNERS TO OPTIMISE THIS PROCESS TO ENSURE THE VACCINE IS PRODUCED AT THE SCALE AND PACE REQUIRED * ASTRAZENECA - SUPPLY CONSTRAINTS MAINLY DUE TO LOWER THAN ANTICIPATED PRODUCTION YIELD IMPACTING THE NUMBER OF DOSES PRODUCED PER BATCH
* ASTRAZENECA - VACCINE PRODUCED FROM ANY SUPPLY CHAIN IS DEDICATED TO RELEVANT COUNTRIES , REGIONS AND MAKES USE OF LOCAL MANUFACTURING WHEREVER POSSIBLE Source text : (https://bit.ly/3oivLnf) Further company coverage:
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