IPL Scoreboard: CSK vs KKR

Kolkata Knight Riders Innings: Nitish Rana c Dhoni b D Chahar 9 Shubman Gill c Lungi Ngidi b D Chahar 0 Rahul Tripathi c Dhoni b Lungi Ngidi 8 Eoin Morgan c Dhoni b D Chahar 7 Sunil Narine c Ravindra Jadeja b D Chahar 4 Dinesh Karthik lbw b Lungi Ngidi 40 Andre Russell b Sam Curran 54 Pat Cummins not out 66 Kamlesh Nagarkoti c du Plessis b Lungi Ngidi 0 Varun Chakravarthy run out (D Chahar/Sam Curran) 0 Prasidh Krishna run out (D Chahar/Thakur) 0 Extras: (B-4, LB-2, W-2, NB-1) 14 Total: ( 10 wkts, 19.1 Overs) 202 Fall of Wickets: 1-1, 17-2, 27-3, 31-4, 31-5, 112-6, 146-7, 176-8, 200-9, 202-10.

Bowler: Deepak Chahar 4-0-29-4, Sam Curran 4-0-58-1, Lungi Ngidi 4-0-28-3, Ravindra Jadeja 4-0-33-0, Shardul Thakur 3.1-0-48-0.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)