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BRIEF-SA's Eskom Says Kendal Power Station's Unit 1 Tripped At 03:44 On 11 September Due To A Failure Of The Generator Transformer

Reuters | Updated: 11-09-2021 14:24 IST | Created: 11-09-2021 14:21 IST
BRIEF-SA's Eskom Says Kendal Power Station's Unit 1 Tripped At 03:44 On 11 September Due To A Failure Of The Generator Transformer
Representative Image Image Credit: Twitter(@SAgovnews)
  • Country:
  • South Africa

* SA'S ESKOM- KENDAL UNITS 2 AND 3 WILL BE RETURNED TO SERVICE DURING THE WEEK

* SA'S ESKOM- KENDAL POWER STATION'S UNIT 1 TRIPPED AT 03:44 ON 11 SEPTEMBER 2021 DUE TO A FAILURE OF THE GENERATOR TRANSFORMER * SA'S ESKOM- DETERMINED THAT GENERATOR TRANSFORMER HAD CAUGHT FIRE; FIRE DAMAGED CABLES TO MAIN COOLING WATER SYSTEM ON WEST SIDE OF POWER STATION

* SA'S ESKOM- KENDAL POWER STATION'S UNIT 2 AND UNIT 3 EXPERIENCED LOSS OF VACUUM AND WERE SHUT DOWN UNDER CONTROLLED CONDITIONS * SA'S ESKOM- ALL PERSONNEL WHO WERE ON SITE WERE EVACUATED SAFELY WITH NO INJURIES SUSTAINED DURING THIS INCIDENT

* SA'S ESKOM- FURTHER INVESTIGATIONS WILL BE CONDUCTED TO DETERMINE THE ROOT CAUSE OF THE GENERATOR TRANSFORMER FIRE Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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