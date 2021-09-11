BRIEF-SA's Eskom Says Kendal Power Station's Unit 1 Tripped At 03:44 On 11 September Due To A Failure Of The Generator Transformer
- Country:
- South Africa
* SA'S ESKOM- KENDAL UNITS 2 AND 3 WILL BE RETURNED TO SERVICE DURING THE WEEK
* SA'S ESKOM- KENDAL POWER STATION'S UNIT 1 TRIPPED AT 03:44 ON 11 SEPTEMBER 2021 DUE TO A FAILURE OF THE GENERATOR TRANSFORMER * SA'S ESKOM- DETERMINED THAT GENERATOR TRANSFORMER HAD CAUGHT FIRE; FIRE DAMAGED CABLES TO MAIN COOLING WATER SYSTEM ON WEST SIDE OF POWER STATION
* SA'S ESKOM- KENDAL POWER STATION'S UNIT 2 AND UNIT 3 EXPERIENCED LOSS OF VACUUM AND WERE SHUT DOWN UNDER CONTROLLED CONDITIONS * SA'S ESKOM- ALL PERSONNEL WHO WERE ON SITE WERE EVACUATED SAFELY WITH NO INJURIES SUSTAINED DURING THIS INCIDENT
* SA'S ESKOM- FURTHER INVESTIGATIONS WILL BE CONDUCTED TO DETERMINE THE ROOT CAUSE OF THE GENERATOR TRANSFORMER FIRE Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]
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