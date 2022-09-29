Left Menu

BRIEF-Hong Kong Monetary Authority Publishes Monetary & Financial Stability Report

Reuters | Hong Kong | Updated: 29-09-2022 18:50 IST | Created: 29-09-2022 17:53 IST
BRIEF-Hong Kong Monetary Authority Publishes Monetary & Financial Stability Report
Representative Image Image Credit: ANI

Hong Kong Monetary Authority: * HONG KONG MONETARY AUTHORITY: TOTAL DEPOSITS INCREASING MODESTLY IN FIRST SEVEN MONTHS OF 2022, THERE WAS NO NOTABLE SIGN OF OUTFLOWS FROM HONG KONG BANKING SYSTEM

* HONG KONG MONETARY AUTHORITY: RESIDENTIAL PROPERTY MARKET SOFTENED RECENTLY AS MARKET SENTIMENT TURNEDCAUTIOUS AMID RISING INTEREST RATES * HONG KONG MONETARY AUTHORITY: DEBT REPAYMENT ABILITIES OF SOME HOUSEHOLDS AND CORPORATES HAVE BEEN WEAKENED SINCE THE FIFTH WAVE OF COVID-19 OUTBREAK

* HONG KONG MONETARY AUTHORITY: BANKS SHOULD CAREFULLY ASSESS THE POTENTIAL IMPACTS OF SHARP RISES IN INTEREST RATES ON THEIR LOAN PORTFOLIOS Source text

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

TRENDING

1
(Updated) NASA's SpaceX Crew-5 mission to International Space Station deferred due to Hurricane Ian

(Updated) NASA's SpaceX Crew-5 mission to International Space Station deferr...

 Global
2
Tata Motors launches $10,000 electric car in India

Tata Motors launches $10,000 electric car in India

India
3
Meta says it removes China-based propaganda operation targeting U.S. midterms

Meta says it removes China-based propaganda operation targeting U.S. midterm...

 Global
4
Health News Roundup: U.S. FDA to review fewer emergency use requests for COVID tests; Europe's generic drugmakers may cut output due to surging energy bills and more

Health News Roundup: U.S. FDA to review fewer emergency use requests for COV...

 Global

DevShots

Latest News

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-130-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2022