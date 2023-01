Scoreboard: 1st T20I, India vs NZ

India: Shubman Gill c Allen b Santner 7 Ishan Kishan b Bracewell 4 Rahul Tripathi c Conway b Duffy 0 Suryakumar Yadav c Allen b Sodhi 47 Hardik Pandya c&b Bracewell 21 Washington Sundar c Duffy b Ferguson 50 Deepak Hooda st Conway b Santner 10 Shivam Mavi run out (Santner) 2 Kuldeep Yadav c Conway b Ferguson 0 Arshdeep Singh not out 0 Umran Malik not out 4 Extras: (W-10) 10 Total: (For 9 wickets in 20 overs) 155 Fall of Wickets: 1-10, 2-11, 3-15, 4-83, 5-89, 6-111, 7-115, 8-127, 9-151.

Bowling: Jacob Duffy 3-0-27-1, Michael Bracewell 4-0-31-2, Mitchell Santner 4-1-11-2, Lockie Ferguson 4-1-33-2, Ish Sodhi 3-0-30-1, Blair Tickner 2-0-23-0.

