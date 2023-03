WPL Scoreboard: DC vs UP Warriorz

UP Warriorz: Alyssa Healy c Yadav b Jonassen 24 Shweta Sehrawat c Bhatia b Kapp 1 Kiran Navgire c Capsey b Jonassen 2 Tahlia McGrath not out 90 Deepti Sharma c Yadav b Pandey 12 Devika Vaidya c Yadav b Jonassen 23 Simran Shaikh not out 6 Extras: (LB-4 W-7) 11 Total: (For 5 wickets in 20 overs) 169 Fall of wickets: 1/29 2/31 3/31 4/71 5/120 Bowling: Marizanne Kapp 4-1-29-1, Shikha Pandey 4-0-18-1, Jess Jonassen 4-0-43-3, Tara Norris 2-0-25-0, Alice Capsey 4-0-25-0, Radha Yadav 1-0-11-0, Arundhati Reddy 1-0-14-0.

