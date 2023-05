IPL Scoreboard: CSK vs GT

Gujarat Titans Innings: Wriddhiman Saha c Matheesha Pathirana b D Chahar 12 Shubman Gill c Conway b D Chahar 42 Hardik Pandya c Ravindra Jadeja b M Theekshana 8 Dasun Shanaka c M Theekshana b Ravindra Jadeja 17 David Miller b Ravindra Jadeja 4 Vijay Shankar c Ruturaj Gaikwad b Matheesha Pathirana 14 Rahul Tewatia b M Theekshana 3 Rashid Khan c Conway b Tushar Deshpande 30 Darshan Nalkande run out (sub)Subhranshu Senapati) 0 Noor Ahmad not out 7 Mohammed Shami c D Chahar b Matheesha Pathirana 5 Extras: (LB-2, W-13) 15 Total: (10 wkts, 20 Overs) 157 Fall of Wickets: 22-1, 41-2, 72-3, 88-4, 88-5, 98-6, 136-7, Bowler: Deepak Chahar 4-0-29-2, Tushar Deshpande 4-0-43-1, Maheesh Theekshana 4-0-28-2, Ravindra Jadeja 4-0-18-2, Matheesha Pathirana 4-0-37-2.

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)