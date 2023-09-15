BRIEF-General Motors Ceo Mary Barra On UAW Strike Says "We Are Ready To Keep Negotiations Going"
Reuters | Updated: 15-09-2023 17:46 IST | Created: 15-09-2023 17:01 IST
* GENERAL MOTORS CEO MARY BARRA SPEAKS ON CNBC
* GM CEO BARRA ON UAW STRIKE SAYS “EXTREMELY FRUSTRATED AND DISAPPOINTED” * GM CEO BARRA ON UAW STRIKE SAYS THIS IS NOT GOING TO BE POSITIVE FROM INDUSTRY PERSPECTIVE OR FOR GM
* GM CEO BARRA ON UAW STRIKE SAYS WE NEED TO GET TO AN AGREEMENT FAST * GM CEO MARY BARRA ON UAW STRIKE - "WE ARE READY TO KEEP NEGOTIATIONS GOING"
* GM CEO BARRA ON UAW STRIKE SAYS "THIS WILL NOT BE GOOD FOR THE ECONOMY OVERALL" Source text for Eikon:
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