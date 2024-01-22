BRIEF-Contractors Set To Resume Strike At Shell's Mossmorran Gas Plant- UK's Unite Union
UK'S UNITE UNION: * SAYS AROUND 90 KAEFER MAINTENANCE AND REPAIR CONTRACTORS BASED AT MOSSMORRAN NATURAL GAS LIQUIDS PLANT WILL RESUME STRIKE ACTION THIS WEEK AS PART OF AN ONGOING PAYMENT DISPUTE * SAYS 24 HOUR STOPPAGE STARTS TUESDAY, JAN. 25 * SAYS THERE WILL THEN BE FURTHER STRIKES NEXT WEEK AND INTO FEB.
Reuters | London | Updated: 22-01-2024 23:46 IST | Created: 22-01-2024 23:39 IST
- Country:
- United Kingdom
UK'S UNITE UNION: * SAYS AROUND 90 KAEFER MAINTENANCE AND REPAIR CONTRACTORS BASED AT MOSSMORRAN NATURAL GAS LIQUIDS PLANT WILL RESUME STRIKE ACTION THIS WEEK AS PART OF AN ONGOING PAYMENT DISPUTE
* SAYS 24 HOUR STOPPAGE STARTS TUESDAY, JAN. 23 WITH A FURTHER ROUND SCHEDULED TO START ON THURSDAY, JAN. 25 * SAYS THERE WILL THEN BE FURTHER STRIKES NEXT WEEK AND INTO FEB.
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