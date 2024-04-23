BRIEF-Crown Resorts Says Acknowledge Decision By NSW Independent Casino Commission
Reuters | Updated: 23-04-2024 13:26 IST | Created: 23-04-2024 13:26 IST
Crown Resorts: * ACKNOWLEDGE DECISION BY NSW INDEPENDENT CASINO COMMISSION THAT CROWN SYDNEY HAS BEEN FOUND SUITABLE TO RETAIN CASINO LICENCE
* HAS INVESTED A$200 MILLION IN A COMPREHENSIVE TRANSFORMATION OF ITS BUSINESS * CROWN SYDNEY TO CONTINUE TO WORK COLLABORATIVELY WITH NICC TO IMPLEMENT REQUIREMENTS OUTLINED AS IT RELATES TO CASINO LICENCE
* CROWN PERTH CONTINUES TRANSFORMATION ACTIVITIES AND IMPLEMENTATION OF REMEDIATION PLAN * CROWN PERTH REMEDIATION PLAN DUE TO BE SUBMITTED TO PERTH INDEPENDENT MONITOR BY END OF JAN 2025
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