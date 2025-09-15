Left Menu

Asia Cup Scoreboard: UAE vs Oman

15-09-2025
Asia Cup Scoreboard: UAE vs Oman

Oman Innings: Jatinder Singh b Junaid Siddique 20 Aamir Kaleem c Harshit Kaushik b Junaid Siddique 2 Hammad Mirza c Dhruv Parashar b Muhammad Rohid Khan 5 Wasim Ali lbw b Haider Ali 1 Shah Faisal c Muhammad Waseem b Haider Ali 9 Aryan Bisht b Jawadullah 24 Vinayak Shukla c Jawadullah b Junaid Siddique 20 Jiten Ramanandi c Alishan Sharafu b Jawadullah 13 Hassnain Shah b Junaid Siddique 0 Shakeel Ahmed not out 14 Samay Shrivastava run out (Muhammad Waseem) 6 Extras: (LB-3, W-13) 16 Total: (10 wkts, 18.4 Overs) 130 Fall of Wickets: 7-1, 23-2, 28-3, 32-4, 50-5, 88-6, 104-7, 108-8, 110-9, 130-10.

Bowler: Junaid Siddique 4-0-23-4, Muhammad Rohid Khan 2.4-0-27-1, Haider Ali 4-0-22-2, Dhruv Parashar 2-0-14-0, Harshit Kaushik 3-0-23-0, Muhammad Jawadullah 3-0-18-2.

