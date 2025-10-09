Left Menu

IBSFINtech's InTReaX™ SuiteApp Earns 'Built for NetSuite' Status

IBSFINtech's InTReaX™ SuiteApp, a treasury management tool, has achieved 'Built for NetSuite' status. Built on Oracle's NetSuite SuiteCloud Platform, it enhances treasury management with advanced analytics, real-time risk monitoring, and seamless integration. The SuiteApp aims to help businesses improve financial resilience and optimize financial operations.

Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 09-10-2025 11:50 IST | Created: 09-10-2025 11:50 IST
IBSFINtech's InTReaX™ SuiteApp Earns 'Built for NetSuite' Status
  • Country:
  • India

IBSFINtech, an enterprise treasury technology leader, has announced its InTReaX™ SuiteApp now holds the 'Built for NetSuite' status. This achievement underscores the SuiteApp's capabilities in enhancing treasury management.

Developed using Oracle's NetSuite SuiteCloud Platform, InTReaX™ is designed to aid organizations in optimizing various financial operations, including trade finance and foreign exchange risk. It combines advanced analytics with automation to bolster risk management, liquidity, and compliance, offering businesses a comprehensive digital solution.

The initiative reflects a shift toward digital integration in corporate treasury, which is increasingly essential for managing financial risks and ensuring compliance as companies expand globally. This new tool, praised by Oracle NetSuite's Scott Derksen, promises improved cash flow visibility, capitalizing on growth opportunities for businesses using the NetSuite system.

(With inputs from agencies.)

