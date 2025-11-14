Major Disruption: Ukrainian Drone Attack Shuts Down Key Russian Oil Port
Novorossiysk, a crucial Black Sea port for Russian oil exports, halted activities after a significant Ukrainian drone assault. The attack intensified global oil price concerns. Ukrainian President Zelenskiy confirmed missile strikes on Russia. The disruption impacts Russian oil supplies, leading to increased global oil prices.
In a significant escalation, Novorossiysk, a vital Black Sea port for Russian commodity exports, halted oil shipments after a Ukrainian drone attack. The assault, described by officials as the largest in recent months, has sparked concerns over global oil prices and intensified geopolitical tensions.
The attack resonates amid Ukraine's heightened strikes on Russian oil facilities, a strategic effort to undermine Moscow's war financing. Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy confirmed additional missile strikes, though specific targets remain undisclosed.
The oil market reacted with an initial jump in prices by 2%, later stabilizing slightly. Meanwhile, activities at the Caspian Pipeline Consortium terminal were paused, reflecting broader regional ramifications. Russian officials report damage to infrastructure and injuries, as recovery efforts are underway.
(With inputs from agencies.)
