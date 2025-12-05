Left Menu

BRIEF-Netflix In Exclusivity Talks To Acquire Warner Bros. Discovery's Studios & Streaming Assets For $28 Per Share, Source Says

Reuters | Updated: 05-12-2025 10:08 IST | Created: 05-12-2025 10:08 IST
Dec 4 (Reuters) -

* NETFLIX IS IN EXCLUSIVITY TALKS TO ACQUIRE WARNER BROS. DISCOVERY'S STUDIOS AND STREAMING ASSETS FOR $28 PER SHARE - SOURCE Further company coverage: [CMCSA.O NFLX.O PSKY.O WBD.O]

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

