PDVSA Recovers from Cyberattack Amid Rising U.S.-Venezuela Tensions
Venezuelan oil company PDVSA resumed oil cargo deliveries after a cyberattack disrupted its systems. Amid U.S. blockades of sanctioned tankers, PDVSA isolated key facilities to continue operations. With U.S.-Venezuela tensions growing, oil exports continue while diplomatic and logistical challenges persist.
Venezuela's state oil company, PDVSA, has restarted oil cargo operations following a cyberattack that disrupted its centralized systems, according to company officials and insider sources.
Despite a U.S. government blockade targeting sanctioned tankers near Venezuela, PDVSA managed to isolate its oilfields, refineries, and ports from the central system, thus enabling continued operations. The ransomware attack, which encrypted important files and systems, temporarily paralyzed administrative functions. Workers have since transitioned to manual record-keeping to keep exports afloat.
Amid intensifying U.S.-Venezuela tensions, Venezuela's UN ambassador intends to challenge U.S. actions as international law violations. Despite obstacles, Chevron-chartered vessels continue shipping crude, while sanctions and geopolitical tensions weigh heavily on operations and exports.
(With inputs from agencies.)
