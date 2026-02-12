Ukraine's says it struck Lukoil's oil refinery in Russia's Komi region
Ukraine's military said on Thursday it had struck Lukoil's oil refinery in Russia's Komi region, more than 1,750 kilometres (1,085 miles) from the Ukrainian border.
The general staff said on the Telegram app that the attack caused a fire at the site.
