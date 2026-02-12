Left Menu

PTI | New Delhi | Updated: 12-02-2026 22:47 IST | Created: 12-02-2026 22:47 IST
T20 World Cup Scoreboard: India vs Namibia
Namibia: Louren Steenkamp b Varun 29 Jan Frylinck c Dube b Arshdeep Singh 22 Jan Nicol Loftie-Eaton c Patel b Varun 13 Gerhard Erasmus c Tilak Varma b Patel 18 JJ Smit b Varun 0 Zane Green hit wicket b Dube 11 Malan Kruger c Bumrah b Patel 5 Ruben Trumpelmann b Bumrah 6 Bernard Scholtz c Patel b Pandya 4 Ben Shikongo lbw b Pandya 0 Max Heingo not out 0 Extras: (B-1, NB-3, W-4) 8 Total: (All out, 18.2 overs) 116 Fall of wkts: 1-33, 2-67, 3-86, 4-86, 5-88, 6-94, 7-111, 8-116, 9-116. Bowling: Hardik Pandya 4-0-21-2, Arshdeep Singh 3-0-36-1, Shivam Dube 2.2-0-11-1, Jasprit Bumrah 4-0-20-1, Varun Chakravarthy 2-0-7-3, Axar Patel 3-1-20-2.

