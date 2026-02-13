Left Menu

BRIEF-Anthropic Raises $30 Billion In Series G Funding At $380 Billion Post-Money Valuation

Reuters | Updated: 13-02-2026 00:42 IST | Created: 13-02-2026 00:42 IST
Anthropic: * ANTHROPIC ​RAISES $30 BILLION IN ​SERIES G FUNDING ‌AT $380 BILLION POST-MONEY VALUATION

* ​ANTHROPIC: FUNDING ROUND WAS CO-LED BY D. ‌E. SHAW VENTURES, DRAGONEER, FOUNDERS FUND, ICONIQ, AND MGX - WEBSITE * ANTHROPIC: SIGNIFICANT INVESTORS IN ROUND ARE ACCEL, ADDITION, ALPHA ‌WAVE GLOBAL, ALTIMETER, AMP PBC, APPALOOSA ‌LP, BAILLIE GIFFORD

* ANTHROPIC: ROUND ALSO INCLUDES A PORTION OF PREVIOUSLY ANNOUNCED INVESTMENTS FROM MICROSOFT AND NVIDIA * ANTHROPIC: SIGNIFICANT ⁠INVESTORS ​IN ROUND ⁠ARE ALSO BESSEMER VENTURE PARTNERS, AFFILIATED FUNDS OF BLACKROCK, BLACKSTONE, ⁠D1 CAPITAL PARTNERS

* ANTHROPIC: INVESTORS IN ROUND INCLUDE ​FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY, GENERAL CATALYST, GREENOAKS, GROWTH ⁠EQUITY AT GOLDMAN SACHS ALTERNATIVES * ANTHROPIC: FUNDING ROUND INCLUDES ⁠LIGHTSPEED ​VENTURE PARTNERS, MENLO VENTURES, MORGAN STANLEY INVESTMENT, NX1 CAPITAL, QATAR INVESTMENT AUTHORITY

* ANTHROPIC: INVESTORS IN ⁠ROUND INCLUDE INSIGHT PARTNERS, JANE STREET, JPMORGANCHASE THROUGH SECURITY & RESILIENCY ⁠INITIATIVE & GROWTH ⁠EQUITY PARTNERS * ANTHROPIC: INVESTORS IN ROUND INCLUDE SANDS CAPITAL, SEQUOIA CAPITAL, TEMASEK, ‌TOWERBROOK, ‌TPG, WHALE ROCK CAPITAL, ​AND XN

