BRIEF-Anthropic Raises $30 Billion In Series G Funding At $380 Billion Post-Money Valuation
* ANTHROPIC: FUNDING ROUND WAS CO-LED BY D. E. SHAW VENTURES, DRAGONEER, FOUNDERS FUND, ICONIQ, AND MGX - WEBSITE * ANTHROPIC: SIGNIFICANT INVESTORS IN ROUND ARE ACCEL, ADDITION, ALPHA WAVE GLOBAL, ALTIMETER, AMP PBC, APPALOOSA LP, BAILLIE GIFFORD
* ANTHROPIC: ROUND ALSO INCLUDES A PORTION OF PREVIOUSLY ANNOUNCED INVESTMENTS FROM MICROSOFT AND NVIDIA * ANTHROPIC: SIGNIFICANT INVESTORS IN ROUND ARE ALSO BESSEMER VENTURE PARTNERS, AFFILIATED FUNDS OF BLACKROCK, BLACKSTONE, D1 CAPITAL PARTNERS
* ANTHROPIC: INVESTORS IN ROUND INCLUDE FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY, GENERAL CATALYST, GREENOAKS, GROWTH EQUITY AT GOLDMAN SACHS ALTERNATIVES * ANTHROPIC: FUNDING ROUND INCLUDES LIGHTSPEED VENTURE PARTNERS, MENLO VENTURES, MORGAN STANLEY INVESTMENT, NX1 CAPITAL, QATAR INVESTMENT AUTHORITY
* ANTHROPIC: INVESTORS IN ROUND INCLUDE INSIGHT PARTNERS, JANE STREET, JPMORGANCHASE THROUGH SECURITY & RESILIENCY INITIATIVE & GROWTH EQUITY PARTNERS * ANTHROPIC: INVESTORS IN ROUND INCLUDE SANDS CAPITAL, SEQUOIA CAPITAL, TEMASEK, TOWERBROOK, TPG, WHALE ROCK CAPITAL, AND XN
