Tamil Nadu's Push for Enhanced Paddy Storage: A Response to Criticism
Tamil Nadu is investing Rs 495 crore to construct 130 new paddy storage facilities, boosting capacity to 7.30 lakh metric tonnes. This move answers opposition criticism about inadequate storage, especially during floods. Since May 2021, efforts have been made to improve facilities and protect farmers' produce.
In a strategic move to counter opposition criticism and mitigate flood damage, Tamil Nadu plans to erect 130 modern paddy storage facilities.
Set to increase the annual storage capacity to 7.30 lakh metric tonnes, this Rs 495 crore investment addresses the state's grain protection needs.
Since May 2021, Tamil Nadu raised its paddy storage capacity significantly, demonstrating commitment to securing farmers' hard-earned produce.
