Left Menu

Tamil Nadu's Push for Enhanced Paddy Storage: A Response to Criticism

Tamil Nadu is investing Rs 495 crore to construct 130 new paddy storage facilities, boosting capacity to 7.30 lakh metric tonnes. This move answers opposition criticism about inadequate storage, especially during floods. Since May 2021, efforts have been made to improve facilities and protect farmers' produce.

Devdiscourse News Desk | Chennai | Updated: 17-02-2026 19:28 IST | Created: 17-02-2026 19:28 IST
Tamil Nadu's Push for Enhanced Paddy Storage: A Response to Criticism
  • Country:
  • India

In a strategic move to counter opposition criticism and mitigate flood damage, Tamil Nadu plans to erect 130 modern paddy storage facilities.

Set to increase the annual storage capacity to 7.30 lakh metric tonnes, this Rs 495 crore investment addresses the state's grain protection needs.

Since May 2021, Tamil Nadu raised its paddy storage capacity significantly, demonstrating commitment to securing farmers' hard-earned produce.

(With inputs from agencies.)

TRENDING

1
Oil Pipeline Politics: The European Standoff Escalates

Oil Pipeline Politics: The European Standoff Escalates

 Global
2
Family Tragedy: A Shocking Crime in Uttar Pradesh

Family Tragedy: A Shocking Crime in Uttar Pradesh

 India
3
Strengthening BRICS: India Leads Strategic Partnerships

Strengthening BRICS: India Leads Strategic Partnerships

 Russian Federation
4
Emma Hayes Assembles Experienced Squad for SheBelieves Cup

Emma Hayes Assembles Experienced Squad for SheBelieves Cup

 Global

OPINION / BLOG / INTERVIEW

Restoring Human Capital: How Families, Places and Jobs Shape Opportunity

Agrifood Systems Face Escalating Climate Impacts Amid Weak Targeted Action

Namibia Must Reform Public Investment Systems to Deliver on Growth and Climate Goals

How Ireland Became One of the Most Migration Dependent Nursing Systems

DevShots

Latest News

Connect us on

LinkedIn Quora Youtube RSS
Give Feedback
Subscribe to our Newsletter  

SECTORS

EDITIONS

OTHER LINKS

OTHER PRODUCTS

CONNECT

Devdiscourse

Email: info@devdiscourse.com
Phone: +91-720-6444012, +91-7027739813, 14, 15

VisionRI | Disclaimer | Terms of use | Privacy Policy

© Copyright 2026