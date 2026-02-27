Crisil Unveils i360: Revolutionizing Institutional Intelligence with AI
Crisil introduces i360, a unified intelligence platform powered by advanced AI, designed to offer comprehensive insights for informed decision-making. Leveraging a vast data pool, i360 provides seamless access to industry analytics, company profiles, and credit ratings, aiding stakeholders across finance and policy sectors to achieve strategic, data-driven outcomes.
Devdiscourse News Desk | Mumbai | Updated: 27-02-2026 11:03 IST | Created: 27-02-2026 11:03 IST
- Country:
- India
Crisil has launched i360, a groundbreaking intelligence platform designed to revolutionize decision-making by providing comprehensive access to vital data and analytics.
Built with advanced AI, i360 consolidates insights from over 1,000 industry sources, featuring profiles on 60,000 companies and a database of 7,000 credit rating reports.
The platform also offers cross-sectoral analysis, custom dashboards, and quality-controlled data, ensuring stakeholders make informed, confident decisions.
(With inputs from agencies.)