List of districts under lockdown in view of coronavirus outbreak

Following is the list of districts where lockdown has been imposed till March 31 in view of the coronavirus outbreak: Andhra Pradesh- Prakasam, Vijaywada, Vizag Chandigarh- Chandigarh Chhattisgarh- Raipur Delhi- Central East Delhi North Delhi North West Delhi North East Delhi South Delhi West Delhi Gujarat- Kutch Rajkot Gandhinagar Surat Vadodara Ahmedabad Haryana- Faridabad Sonipat Panchkula Panipat Gurugram Himachal Pradesh- Kangra UT of Jammu and Kashmir- Srinagar Jammu Karnataka- Bangalore Chikkaballapura Mysore Kodagu Kalaburagi Kerala- Alappuzha Ernakulam Iduki Kannur Kasargod Kottayam Mallapuram Pathanamthitta Thiruvanthpuram Thrissur UT of Ladakh- Kargil Leh Madhya Pradesh- Jabalpur Maharashtra- Ahmednagar Aurangabad Mumbai Nagpur Mumbai Sub-Urb Pune Ratnagiri Raigad Thane Yavatmal Odisha- Khurda Puducherry- Mahe Punjab- Hoshiarpur SAS Nagar SBS Nagar Rajasthan- Bhilwara Jhunjhunu Sikar Jaipur Tamil Nadu- Chennai Erode Kanchipuram Telangana- Bhadradri Kothagudem Hyderabad Medchai Ranga Reddy Sanga Reddy Uttar Pradesh- Agra GB Nagar Ghaziabad Varanasi Lakhimpur Kheri Lucknow Uttarakhand- Dehradun West Bengal- Kolkata North 24 Parganas PTI DIVDIV

