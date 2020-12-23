BRIEF-Canada will receive up to 168,000 doses of Moderna's COVID-19 vaccine by end-December - senior federal health official

BRIEF-Canada will receive up to 168,000 doses of Moderna's COVID-19 vaccine by end-December - senior federal health officialReuters | Toronto | Updated: 23-12-2020 23:31 IST | Created: 23-12-2020 23:09 IST
* CANADA WILL RECEIVE UP TO 168,000 DOSES OF MODERNA'S COVID-19 VACCINE BY END-DECEMBER - SENIOR FEDERAL HEALTH OFFICIAL
* CANADA STILL AWAITING INFORMATION FROM ASTRAZENECA AND JOHNSON & JOHNSON REGARDING THEIR VACCINES CANDIDATES - SENIOR FEDERAL HEALTH OFFICIAL Source text for Eikon: Further company coverage: [ ]