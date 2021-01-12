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BRIEF-EMA Gets Application For Conditional Marketing Authorisation For AstraZeneca Vaccine

Reuters | Updated: 12-01-2021 13:25 IST | Created: 12-01-2021 13:25 IST
BRIEF-EMA Gets Application For Conditional Marketing Authorisation For AstraZeneca Vaccine

European Medicines Agency: * EMA SAYS RECEIVED AN APPLICATION FOR CONDITIONAL MARKETING AUTHORISATION (CMA) FOR A COVID-19 VACCINE DEVELOPED BY ASTRAZENECA AND OXFORD UNIVERSITY

* ASSESSMENT OF THE VACCINE, KNOWN AS COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA, WILL PROCEED UNDER AN ACCELERATED TIMELINE * ASSESSMENT OF VACCINE, KNOWN AS COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA, WILL PROCEED UNDER AN ACCELERATED TIMELINE

* EMA SAYS AN OPINION ON MARKETING AUTHORISATION COULD BE ISSUED BY 29 JANUARY DURING MEETING OF EMA'S SCIENTIFIC COMMITTEE FOR HUMAN MEDICINES (CHMP) * ADDITIONAL SCIENTIFIC INFO ON ISSUES RELATED TO QUALITY, SAFETY, EFFICACY OF VACCINE PROVIDED BY ASTRAZENECA AT REQUEST OF CHMP, CURRENTLY BEING ASSESSED Source text: (https://bit.ly/2Xy2Xw8) Further company coverage:

Also Read: European Medicines Agency meeting early to discuss Moderna coronavirus vaccine

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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