BRIEF-Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 Trial

BRIEF-Novavax COVID-19 Vaccine Demonstrates 89.3% Efficacy in UK Phase 3 TrialReuters | Updated: 29-01-2021 02:42 IST | Created: 29-01-2021 02:42 IST
* NOVAVAX SAYS COVID-19 VACCINE CANDIDATE NVX-COV2373 MET PRIMARY ENDPOINT, WITH VACCINE EFFICACY OF 89.3%, IN PHASE 3 CLINICAL TRIAL CONDUCTED IN UK
* NOVAVAX SAYS NVX-COV2373 SHOWED STRONG EFFICACY IN PHASE 3 UK TRIAL WITH OVER 50% OF CASES ATTRIBUTABLE TO NOW-PREDOMINANT UK VARIANT * NOVAVAX SAYS VACCINE DEMONSTRATES CLINICAL EFFICACY AGAINST COVID-19 AND BOTH UK AND SOUTH AFRICA VARIANTS
* NOVAVAX SAYS CLINICAL EFFICACY SHOWN IN PHASE 2B SOUTH AFRICA TRIAL WITH OVER 90% OF SEQUENCED CASES ATTRIBUTABLE TO SOUTH AFRICA ESCAPE VARIANT * NOVAVAX SAYS VACCINE CANDIDATE STABLE AT 2°C TO 8°C (REFRIGERATED) & IS SHIPPED IN READY-TO-USE LIQUID FORMULATION
* NOVAVAX - ADDITIONAL ANALYSIS ON UK, SOUTH AFRICA TRIALS ONGOING, WILL BE SUBMITTED TO PEER-REVIEWED JOURNAL FOR PUBLICATION * NOVAVAX - SOUTH AFRICA CLINICAL TRIAL ACHIEVED PRIMARY EFFICACY ENDPOINT IN OVERALL TRIAL POPULATION, INCLUDING HIV-POSITIVE & HIV-NEGATIVE SUBJECTS
* NOVAVAX - EXPECTS TO SELECT IDEAL CANDIDATES FOR A BOOSTER AND/OR COMBINATION BIVALENT VACCINE FOR NEW STRAINS IN COMING DAYS * NOVAVAX - PLANS TO INITIATE CLINICAL TESTING OF NEW VACCINES IN Q2 Source text for Eikon:
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