BRIEF-Oxford Says Oxford/AstraZeneca COVID-19 Vaccine Effective Against UK B.1.1.7 'Kent' Strain

BRIEF-Oxford Says Oxford/AstraZeneca COVID-19 Vaccine Effective Against UK B.1.1.7 'Kent' StrainReuters | Updated: 05-02-2021 18:38 IST | Created: 05-02-2021 18:38 IST
Oxford University: * OXFORD VACCINE EFFECTIVE AGAINST MAJOR B.1.1.7 'KENT' CORONAVIRUS STRAIN CIRCULATING IN UK
* PREPRINT OF ONGOING WORK TO ASSESS EFFECTIVENESS OF ITS VACCINE SHOWS VACCINE HAS SIMILAR EFFICACY AGAINST B.1.1.7 'KENT' CORONAVIRUS STRAIN * RESEARCHERS WHO DEVELOPED CHADOX1-NCOV 19 VACCINE HAVE FOUND THAT IT REMAINS EFFECTIVE AGAINST ONE OF NEW VARIANTS OF DISEASE
* DATA FROM TRIALS OF CHADOX1 VACCINE IN UK INDICATE VACCINE ALSO PROTECTS AGAINST NOVEL VARIANT, B.1.1.7 * BETWEEN 1 OCT-JAN 14, RESEARCHERS USED SWABS TAKEN FROM VOLUNTEERS WITH SYMPTOMATIC & ASYMPTOMATIC INFECTION ENROLLED IN PHASE II/III STUDY
* VACCINE RESEARCHERS ARE ALREADY LOOKING AT WAYS TO MODIFY EXISTING VACCINES QUICKLY AND SIMPLY TO PROTECT AGAINST NEW VARIANTS * WORKING WITH ASTRAZENECA TO OPTIMISE PIPELINE REQUIRED FOR A STRAIN CHANGE SHOULD ONE BECOME NECESSARY
* WORKING WITH ASTRAZENECA TO OPTIMISE PIPELINE REQUIRED FOR A STRAIN CHANGE SHOULD ONE BECOME NECESSARY * PROTECTION AGAINST SYMPTOMATIC INFECTION SIMILAR DESPITE LOWER NEUTRALISING ANTIBODY TITRES IN VACCINATED INDIVIDUALS AGAINST B.1.1.7 VARIANT THAN 'VICTORIA' STRAIN OF VIRUS Further company coverage:
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