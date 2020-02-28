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BRIEF-U.S. Confirms 44 Cases Of Coronavirus Among Repatriated Citizens From Diamond Princess

  • Reuters
  • |
  • Updated: 28-02-2020 23:45 IST
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  • Created: 28-02-2020 23:45 IST
BRIEF-U.S. Confirms 44 Cases Of Coronavirus Among Repatriated Citizens From Diamond Princess

U.S. Centers for Disease Control and Prevention: * U.S. CDC CONFIRMS 44 CASES OF CORONAVIRUS FROM REPATRIATED CITIZENS FROM DIAMOND PRINCESS

* U.S. CDC SAYS HAS NOT SAID NO TO ANY REQUEST FROM STATES FOR TESTING OF THE CORONAVIRUS: TELEBRIEFING * U.S. CDC SAYS RISK TO AMERICANS FROM CORONAVIRUS STILL REMAINS LOWS

* U.S. CDC OFFICIAL SAYS RIGHT NOW LABS CAN START TESTING FOR CORONAVIRUS WITH EXISTING CDC KITS * U.S. CDC OFFICIAL SAYS GOAL IS TO HAVE EVERY STATE TESTING WITH CDC'S TESTS FOR THE CORONAVIRUS BY THE END OF NEXT WEEK

* U.S. CDC OFFICIAL SAYS FIRST CALLED BY CALIF. HEALTH OFFICIALS ABOUT POSSIBLE CORONAVIRUS CASE ON FEB. 23 * U.S. CDC OFFICIAL SAYS ADDITIONAL TEST KITS ARE ON THE WAY TO CALIFORNIA RIGHT NOW: TELEBRIEFING Source: CDC telebriefing

(This story has not been edited by Devdiscourse staff and is auto-generated from a syndicated feed.)

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