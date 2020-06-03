BRIEF-Tui To Start Summer Flight Plan On June 17 After Germany Lifts Travel Warning- Business Insider

BRIEF-Tui To Start Summer Flight Plan On June 17 After Germany Lifts Travel Warning- Business InsiderReuters | Updated: 03-06-2020 15:25 IST | Created: 03-06-2020 15:25 IST
June 3 (Reuters) -
* TUI TO START ITS SUMMER FLIGHT PLAN ON JUNE 17 AFTER GERMANY LIFTS TRAVEL WARNING - BUSINESS INSIDER
* TUI SAYS ITS MAIN DESTINATIONS THIS SUMMER WILL BE BALEARIC ISLANDS, CANARY ISLANDS, GREECE, PORTUGAL, CYPRUS PLUS WILL OFFER TRIPS TO CROATIA AND BULGARIA - BUSINESS INSIDER Further company coverage: [TUIGn.DE and TT.L]
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