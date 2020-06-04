BRIEF-IATA Calls On Tunisia’s Government For Direct Financial Relief For Aviation

BRIEF-IATA Calls On Tunisia’s Government For Direct Financial Relief For AviationReuters | Updated: 04-06-2020 15:01 IST | Created: 04-06-2020 15:01 IST
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION : * IATA CALLED ON GOVERNMENT OF TUNISIA TO URGENTLY PROVIDE FINANCIAL RELIEF MEASURES FOR AVIATION INDUSTRY IN ORDER TO MITIGATE EFFECTS OF COVID-19 CRISIS ON NATION’S ECONOMY
* IATA ESTIMATES THAT REVENUES GENERATED BY AIRLINES IN TUNISIAN MARKET WILL FALL BY $0.6 BILLION IN 2020, 47% BELOW 2019 LEVELS * IATA URGED GOVERNMENT TO CONSIDER AVIATION-SPECIFIC FINANCIAL RELIEF MEASURES
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