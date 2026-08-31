HIGHLIGHTS-Tennis-US Open day two
Highlights of the second day at U.S. Open on Monday (times GMT): 1500 PLAY BEGINS
Play began in New York under cloudy skies, with the temperature around 23 degrees Celcius. READ MORE
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U.S. OPEN ORDER OF PLAY ON MONDAY (prefix number denotes seeding): ARTHUR ASHE STADIUM (1530 GMT/1130 ET)
1-Aryna Sabalenka (Belarus) v Camila Osorio (Colombia) Roman Safiullin (Russia) v 2-Carlos Alcaraz (Spain)
8-Ben Shelton (U.S.) v Tallon Griekspoor (Netherlands) 13-Naomi Osaka (Japan) v Anastasia Zakharova (Russia)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM (1500 GMT/1100 ET) Stefanos Tsitsipas (Greece) v 10-Arthur Fils (France)
Ashlyn Krueger (U.S.) v 10-Amanda Anisimova (U.S.) 8-Iga Swiatek (Poland) v Wang Xiyu (China)
Martin Damm (U.S.) v 11-Frances Tiafoe (U.S.)