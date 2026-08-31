HIGHLIGHTS-Tennis-US Open day two

Reuters | Updated: 31-08-2026 20:42 IST | Created: 31-08-2026 20:42 IST
HIGHLIGHTS-Tennis-US Open day two

Highlights of the second day at ​U.S. Open on Monday (times ​GMT): 1500 PLAY BEGINS

Play began ‌in New ​York under cloudy skies, with the temperature around 23 degrees Celcius. READ MORE

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U.S. OPEN ORDER OF PLAY ON MONDAY (prefix number denotes seeding): ARTHUR ASHE STADIUM (1530 ⁠GMT/1130 ET)

1-Aryna Sabalenka (Belarus) v Camila Osorio (Colombia) Roman Safiullin (Russia) v 2-Carlos Alcaraz (Spain)

8-Ben Shelton (U.S.) v ⁠Tallon Griekspoor (Netherlands) 13-Naomi Osaka (Japan) ⁠v Anastasia Zakharova (Russia)

LOUIS ARMSTRONG STADIUM (1500 GMT/1100 ET) Stefanos Tsitsipas (Greece) v 10-Arthur Fils (France)

Ashlyn Krueger (U.S.) v 10-Amanda Anisimova (U.S.) 8-Iga Swiatek (Poland) v ‌Wang Xiyu (China)

Martin ‌Damm (U.S.) v 11-Frances Tiafoe (U.S.)

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