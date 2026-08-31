HIGHLIGHTS-Tennis-US Open day two

Reuters | Updated: 31-08-2026 21:39 IST | Created: 31-08-2026 21:39 IST
HIGHLIGHTS-Tennis-US Open day two

Highlights of the second ​day at U.S. Open on Monday (times ​GMT):

1607 MUCHOVA MOVES ONTO ‌SECOND ROUND Wimbledon ​finalist Karolina Muchova brushed aside Sinja Kraus as the Czech seventh seed won 6-3 6-0 in their ‌first-round match.

1500 PLAY BEGINS Play began in New York under cloudy skies, with the temperature around 23 degrees Celcius.

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Swiatek encouraged by recent ​progress after toughest season of career Djokovic says early exit in Cincinnati helped ⁠him prepare for US Open

Rybakina on track to recover from injury and play at US Open Wawrinka ⁠relishing ​final US Open in farewell season

Tiley says record US Open prize money aimed at giving players 'fair share' U.S. OPEN ORDER OF PLAY ON MONDAY (prefix ⁠number denotes seeding):

ARTHUR ASHE STADIUM (1530 GMT/1130 ET) 1-Aryna Sabalenka (Belarus) v Camila Osorio (Colombia)

Roman Safiullin (Russia) v 2-Carlos ⁠Alcaraz (Spain) 8-Ben Shelton (U.S.) v ⁠Tallon Griekspoor (Netherlands)

13-Naomi Osaka (Japan) v Anastasia Zakharova (Russia) LOUIS ARMSTRONG STADIUM (1500 GMT/1100 ET)

Stefanos Tsitsipas (Greece) v 10-Arthur Fils (France) Ashlyn Krueger (U.S.) v 10-Amanda Anisimova (U.S.)

8-Iga Swiatek (Poland) ‌v Wang ‌Xiyu (China) Martin Damm (U.S.) v 11-Frances Tiafoe (U.S.)

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