El Niño drives mass crop failures, food crisis in Central America, Oxfam warns

Reuters | Updated: 01-09-2026 02:30 IST | Created: 01-09-2026 02:30 IST
El Niño drives mass crop failures, food crisis in Central America, Oxfam warns

El Niño weather phenomenon is ​driving a severe food crisis ​across Central America's ‌Dry Corridor, ​with more than 70,000 corn-farming households reporting devastating crop losses, according to a report by ‌Oxfam.

The Dry Corridor is a drought-prone region spanning parts of Guatemala, Honduras and El Salvador, where subsistence farmers rely on corn and beans ‌as staple crops. A joint assessment with aid group Action ‌Against Hunger across 58 municipalities found the crisis has affected about 91,000 rural households.

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