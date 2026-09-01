El Niño drives mass crop failures, food crisis in Central America, Oxfam warns
El Niño weather phenomenon is driving a severe food crisis across Central America's Dry Corridor, with more than 70,000 corn-farming households reporting devastating crop losses, according to a report by Oxfam.
The Dry Corridor is a drought-prone region spanning parts of Guatemala, Honduras and El Salvador, where subsistence farmers rely on corn and beans as staple crops. A joint assessment with aid group Action Against Hunger across 58 municipalities found the crisis has affected about 91,000 rural households.