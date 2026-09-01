Cricket-Australia drop Labuschagne from ODI squad for Zimbabwe, S. Africa tour
Out-of-form batter Marnus Labuschagne has been dropped from the Australia squad for one-day international series in Zimbabwe and South Africa later this month.
Out-of-form batter Marnus Labuschagne has been dropped from the Australia squad for one-day international series in Zimbabwe and South Africa later this month.
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