Zelenskiy warns airlines, insurance companies that Ukrainian drones make Russian airspace dangerous
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy warned airlines and insurance companies on Tuesday that the presence of Ukrainian drones had made Russian skies dangerous to use and were practically closed.
"Today, we want to warn every airline that uses Russian airspace, every insurer, everyone who still uses key Russian airports: the Russian sky is becoming completely dangerous," Zelenskiy said in his nightly video address.