Zelenskiy warns airlines, insurance companies that Ukrainian drones make Russian airspace dangerous

Reuters | Updated: 01-09-2026 23:49 IST | Created: 01-09-2026 23:49 IST
Zelenskiy warns airlines, insurance companies that Ukrainian drones make Russian airspace dangerous

​Ukraine's ​President Volodymyr Zelenskiy ‌warned airlines ​and insurance companies ‌on Tuesday that the presence of Ukrainian drones ‌had made Russian skies dangerous ‌to use and were practically closed.

"Today, we ⁠want ​to ⁠warn every airline that ⁠uses Russian airspace, every insurer, ​everyone who still uses ⁠key Russian airports: the ⁠Russian ​sky is becoming completely dangerous," Zelenskiy ⁠said in his nightly ⁠video ⁠address.

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